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أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

04:25 م الأحد 13 ديسمبر 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

سعر صرف الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأحد في بنكين، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الدولار أسعار الدولار

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