مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

فاركو

جميع المباريات

ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:38 م 22/03/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة أوتوهو الكونغولي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأتوهو

وتنطلق مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في برازافيل قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية قبل لقاء الحسم، في ظل سعيه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة أوتوهو الكونغولي خلال المران الختامي أمس السبت.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو:

حارس المرمى: مهدي سليمان. ‎

الدفاع: محمود بنتايج - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد إبراهيم.

‎الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد. ‎

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب وإصابة 15 إسرائيليًا
الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر -صور
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات أوتوماتيك جديدة في مصر
بتحرك عبدالحفيظ.. أول إجراء من الأهلي تجاه توروب بعد الخروج الأفريقي
رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

