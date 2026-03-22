استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة أوتوهو الكونغولي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأتوهو

وتنطلق مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في برازافيل قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية قبل لقاء الحسم، في ظل سعيه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة أوتوهو الكونغولي خلال المران الختامي أمس السبت.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو:

حارس المرمى: مهدي سليمان. ‎

الدفاع: محمود بنتايج - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد إبراهيم.

‎الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد. ‎