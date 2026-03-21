ماذا حدث لسعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع؟

كتب : ميريت نادي

12:04 م 21/03/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و21 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.33 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.34 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و52.43 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

