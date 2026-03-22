أعلنت شركة OpenAI عزمها بدء عرض إعلانات لمستخدمي النسختين المجانية و"Go" من تطبيق شات جي بي تي في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز إيراداتها.

إعلانات شات جي بي تي

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط توسيع نموذج الأعمال، مع تزايد الاعتماد على التطبيق عالميًا.

وكان موقع ذي إنفورميشن أول من كشف عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى توجه OpenAI لاختبار الإعلانات داخل منصتها.

شراكة مع منصة إعلانية

وفي السياق ذاته، دمجت OpenAI منصة كريتيو، المتخصصة في تكنولوجيا الإعلانات، ضمن برنامجها التجريبي للإعلانات الخاص بالمستخدمين في الولايات المتحدة، وفق بيان سابق صادر عن الشركة.

وذكر التقرير أن "كريتيو" تشجع المعلنين على الالتزام بميزانيات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف دولار، في إطار التجارب الأولية للإعلانات على المنصة.

نصائح لتحسين أداء الإعلانات

وأضاف التقرير أن OpenAI أوصت المعلنين بتقديم تنوع أكبر في نصوص الإعلانات والصور، ما قد يسهم في زيادة معدل عرض الإعلانات وتحسين أدائها داخل التطبيق.

البحث عن مصادر دخل جديدة داخل شات جي بي تي

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه OpenAI إلى تنويع مصادر إيراداتها، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف البنية التحتية الحاسوبية، إلى جانب تصاعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكانت رويترز قد أشارت في وقت سابق إلى أن الشركة تدرس إدخال الإعلانات كأحد الحلول لتعزيز دخلها، في ظل النمو المتسارع لاستخدام "شات جي بي تي".

