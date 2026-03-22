يعد تناول الفسيخ والرنجة من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وبالرغم من طعمهما اللذيذ، فإن الإفراط في تناولهما أو شراؤهما من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم علامات التسمم الغذائي التي تستدعي الذهاب للمستشفى فورا، وفقا لـ "webmd".

ما هي أعراض التسمم الغذائي؟

الغثيان

القيء

الإسهال

ألم البطن

التشنجات

دم في البراز

الحمى

العدوى البكتيرية

حكة شديدة

الغيبوبة في الحالات الشديدة

جفاف الحلق

زغللة العين

ارتفاع في درجة الحرارة

ما هي أسباب التسمم الغذائي؟

يحدث التسمم بسبب تناول رنجة وفسيخ ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو نتيجة سوء عملية التخزين أو ترك هذه المنتجات منقوعة بكمية كبيرة من الملح لفترة طويلة.

ما هو علاج التسمم الغذائي؟

الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل جيد.

الحرص على شرب المزيد من السوائل.

يقوم الأطباء بإعطاء المريض السوائل عن طريق الوريد

المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب الذهاب إلى الطبيب فورا إذا أصيب المريض بالحمى، أو إذا كان هناك دم في البراز.

ما هي علامات فساد الرنجة والفسيخ؟

الرائحة الكريهة

الملمس اللزج أو الطري يدل على فسادها.

تغير اللون

الانتفاخ

الطعم المر أو الحامض

