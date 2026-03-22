الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

فاركو

جميع المباريات

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح

كتب : مصراوي

12:16 م 22/03/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
  • عرض 8 صورة
    حسام البدري
  • عرض 8 صورة
    حسام البدري
  • عرض 8 صورة
    حسام البدري
  • عرض 8 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
  • عرض 8 صورة
    المدرب حسام البدري
  • عرض 8 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي

في ظل حالة الترقب داخل الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني ييس توروب، ترددت أنباء حول إمكانية عودة حسام البدري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أمام الترجي التونسي بنتيجة (3-2)، ليودع البطولة بمجموع (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

حقيقة تواصل الأهلي مع حسام البدري

وبحسب مصدر مطلع، لم يحدث أي تواصل رسمي حتى الآن بين إدارة الأهلي وحسام البدري خلال الساعات الماضية، رغم تصدره قائمة المرشحين لخلافة المدرب الدنماركي، حال الاستقرار بشكل نهائي على قرار إقالته.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تضع أولوية في الوقت الحالي لحسم ملف توروب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية وصيغة إنهاء التعاقد بالتراضي، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية بشأن التعاقد مع مدير فني جديد.

وأضاف أن التحرك نحو التفاوض مع البدري سيبدأ فور إنهاء العلاقة مع توروب، حيث سيجري التواصل بشكل رسمي مع نادي أهلي طرابلس، الذي يرتبط معه المدرب بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وأشار إلى أن حسام البدري لا يمانع العودة لقيادة الأهلي، لكنه يلتزم بالإجراءات الرسمية، إذ يشترط أن تتم المفاوضات عبر ناديه الحالي، تمهيدًا للحصول على موافقة بالرحيل وإنهاء تعاقده بشكل ودي.

حسام البدري الأهلي توروب دوري أبطال أفريقيا

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي
موسيقى

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي

بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
حوادث وقضايا

بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
بـ176.6 مليون جنيه.. ننشر نتيجة المزايدة على ترام الرمل بالإسكندرية
أخبار مصر

بـ176.6 مليون جنيه.. ننشر نتيجة المزايدة على ترام الرمل بالإسكندرية
هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب وإصابة 15 إسرائيليًا
شئون عربية و دولية

هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب وإصابة 15 إسرائيليًا

