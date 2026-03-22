في ظل حالة الترقب داخل الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني ييس توروب، ترددت أنباء حول إمكانية عودة حسام البدري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أمام الترجي التونسي بنتيجة (3-2)، ليودع البطولة بمجموع (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

حقيقة تواصل الأهلي مع حسام البدري

وبحسب مصدر مطلع، لم يحدث أي تواصل رسمي حتى الآن بين إدارة الأهلي وحسام البدري خلال الساعات الماضية، رغم تصدره قائمة المرشحين لخلافة المدرب الدنماركي، حال الاستقرار بشكل نهائي على قرار إقالته.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تضع أولوية في الوقت الحالي لحسم ملف توروب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية وصيغة إنهاء التعاقد بالتراضي، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية بشأن التعاقد مع مدير فني جديد.

وأضاف أن التحرك نحو التفاوض مع البدري سيبدأ فور إنهاء العلاقة مع توروب، حيث سيجري التواصل بشكل رسمي مع نادي أهلي طرابلس، الذي يرتبط معه المدرب بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وأشار إلى أن حسام البدري لا يمانع العودة لقيادة الأهلي، لكنه يلتزم بالإجراءات الرسمية، إذ يشترط أن تتم المفاوضات عبر ناديه الحالي، تمهيدًا للحصول على موافقة بالرحيل وإنهاء تعاقده بشكل ودي.