تفاصيل شراء شهادات وودائع من بنكي الأهلي ومصر في إجازة العيد

كتب : منال المصري

02:43 م 21/03/2026 تعديل في 02:43 م

شهادات ادخار

يتيح بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي لعملائهما شراء شهادات ادخار بمختلف أنواعها وودائع عبر خدمة الإنترنت والموبايل البنكي على مدار اليوم في إجازة عيد الفطر.

وحدد المركزي إجازة البنوك من الخميس للاثنين على أن تعيد فتح أبوابها أمام الجمهور يوم الثلاثاء المقبل بعد إجازة العيد.

خدمات مصرفية في الإجازة

تعتمد البنوك في تقديم خدماتها للعملاء في أيام الإجازة على الخدمات الإلكترونية لإتاحة شراء وإلغاء شهادات أو ودائع، وإتاحة خدمتي السحب النقدي والإيداع، والشراء إلكترونيا.

إصدار شهادات ادخار وودائع في الإجازة

- إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك (الإنترنت البنكي) أو من التطبيق على الهاتف المحمول (الموبايل البنكي).

- اختيار المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات أو الودائع.

- تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة.

- تحديد قيمة الشراء.

- تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد.

- اختيار نوع الحساب لصرف عائد الشهادة عليه حسب دورية صرف العائد.

- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة.

- ستظهر شاشة بكافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.

- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه، ويتم إرسال تأكيد على العنوان الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.

