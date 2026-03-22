تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الشاعر الغنائي عمرو سامي.

الأغنية من كلمات عمرو سامي، وألحان إسلام زكي، وتوزيع سليمان دميان، ومن المقرر طرحها قريبا.

نجوم غنوا من كلمات الشاعر عمرو سامي

ونجح الشاعر عمرو سامي، في تجاربه الغنائية مع عدد من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الفنان أحمد سعد، الفنان شريف عبد المنعم، الفنان محمد رأفت، الفنانة سارة هيثم.

آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، وشاركها الغناء المطربة الشعبية بوسي.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

كما تستعد الفنانة هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات، وطرح عدد من الأغاني .

