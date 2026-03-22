وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات البناء التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.

ونبهت الوزارة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق المواعيد القانونية المقررة لتقديم طلبات التصالح الجديدة أو تظلمات الطلبات القديمة.

وفي حالة عدم الالتزام بالتوجه للمركز التكنولوجي في أسرع وقت لبحث الموقف القانوني للمخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل:

1- استئناف إجراءات التقاضي.

2- تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة فورًا.

3- قطع المرافق عن العقار جميعه فورًا.

ويشمل ذلك المتقدمين لأول مرة، ومن لديهم طلبات تصالح سابقة.