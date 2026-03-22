قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء

كتب : محمد نصار

01:30 م 22/03/2026

مخالفات بناء

وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات البناء التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.

ونبهت الوزارة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق المواعيد القانونية المقررة لتقديم طلبات التصالح الجديدة أو تظلمات الطلبات القديمة.

وفي حالة عدم الالتزام بالتوجه للمركز التكنولوجي في أسرع وقت لبحث الموقف القانوني للمخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل:
1- استئناف إجراءات التقاضي.
2- تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة فورًا.
3- قطع المرافق عن العقار جميعه فورًا.

ويشمل ذلك المتقدمين لأول مرة، ومن لديهم طلبات تصالح سابقة.

مخالفات البناء التنمية المحلية والبيئة التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
أخبار مصر

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية
رياضة محلية

ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية
"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
شئون عربية و دولية

"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح

بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة