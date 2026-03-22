الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

فاركو

جميع المباريات

"اتفرج ببلاش".. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

11:08 ص 22/03/2026

فريق الزمالك

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره أوتوهو أويو، مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

وتنطلق مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث يدخل الفريق الأبيض اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل بلوغ الدور نصف النهائي.

وكانت مواجهة الذهاب التي أُقيمت في برازافيل قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وهو ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية قبل لقاء الحسم، في ظل سعيه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، في ظل كون الزمالك الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولات الأفريقية هذا الموسم، عقب خروج الأهلي وبيراميدز من منافسات دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب وداع المصري.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 2.

كما تُذاع المباراة بين الزمالك وأوتوهو، بشكل مجاني للجماهير داخل مصر عبر قناة On Time Sports من خلال البث الأرضي، في خطوة تتيح متابعة اللقاء لقطاع أكبر من المشجعين المصريين.

