انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : ميريت نادي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع:
البنك الأهلي المصري: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك مصر: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك القاهرة: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك الإسكندرية: 13.9 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.