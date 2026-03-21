إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : ميريت نادي

12:56 م 21/03/2026

الريال-السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع:

البنك الأهلي المصري: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.9 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي بنك مصر البنك الأهلي المصري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان