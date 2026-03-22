عنصر جنائي يعتدي على والدته في قنا

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من اعتداء ابنها عليها وشقيقه من ذوى الهمم بصاعق كهربائى بقنا.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه مُقيمة بدائرة قسم شرطة قنا. وبسؤالها قررت بتضررها من ابنها عنصر جنائى؛ لاعتدائه عليها بالسب والضرب بصاعق كهربائى محدثاً إصابتها، وتهديد شقيقه "من ذوى الهمم" بالإيذاء لرغبته فى تنازلها له عن جزء من المنزل الخاص بها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتخلصه من الصاعق الكهربائى بإلقائه بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة قسم شرطة قنا.

