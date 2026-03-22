صدمة في قنا.. ابن يعتدي على والدته وشقيقه بصاعق كهربائي

كتب : مصراوي

05:25 م 22/03/2026

عنصر جنائي يعتدي على والدته في قنا

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من اعتداء ابنها عليها وشقيقه من ذوى الهمم بصاعق كهربائى بقنا.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه مُقيمة بدائرة قسم شرطة قنا. وبسؤالها قررت بتضررها من ابنها عنصر جنائى؛ لاعتدائه عليها بالسب والضرب بصاعق كهربائى محدثاً إصابتها، وتهديد شقيقه "من ذوى الهمم" بالإيذاء لرغبته فى تنازلها له عن جزء من المنزل الخاص بها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتخلصه من الصاعق الكهربائى بإلقائه بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة قسم شرطة قنا.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
