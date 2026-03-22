حذر وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرجر من تداعيات متسارعة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مؤكدا أن ألمانيا يجب أن تستعد لخسائر كبيرة في الوظائف خلال الفترة المقبلة.

نهاية عصر توليد الوظائف التقليدية

وقال الوزير، في تصريحات لصحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونج، إن المرحلة التي كانت فيها الصناعة مصدرا رئيسيا لتوليد فرص العمل قد انتهت، داعيا إلى تكاتف مختلف الأطراف، من أصحاب الأعمال والنقابات إلى منظمات المجتمع المدني، لإعادة تشكيل مستقبل سوق العمل.

الذكاء الاصطناعي

وأشار فيلدبرجر، المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم تأثيره على الوظائف التقليدية، سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يتطلب الاستفادة من هذه التحولات بدلا من مقاومتها.

وأضاف: "أسوأ رد فعل هو رفض الذكاء الاصطناعي، فنحن لا نستطيع إيقافه، لكن يمكننا توظيفه لصالح المجتمع"، لافتا إلى أن الأفراد الذين سيفقدون وظائفهم سيحتاجون إلى أدوار جديدة ذات قيمة ومعنى.

نمو اقتصادي مشروط بالتبني المبكر

وأكد الوزير أن تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل ريادي قد يمنح الاقتصاد الألماني فرص نمو تتجاوز المتوسط، مشددًا على أن هذا النمو سيكون ضروريا لتمويل إعادة هيكلة سوق العمل، عبر زيادة الإيرادات الضريبية.

الدخل الأساسي كحل محتمل

وطرح فيلدبرجر فكرة "الدخل الأساسي غير المشروط" كأحد الحلول الممكنة لمواجهة التحولات المرتقبة، في ظل التغيرات الجذرية التي قد يشهدها سوق العمل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل في حياة الإنسان، قائلا إن الاعتماد على الفراغ أو الاستهلاك السلبي للمحتوى لا يمكن أن يكون بديلا مستداما، إذ يحتاج الإنسان إلى نشاط يمنح حياته معنى.

