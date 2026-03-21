سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتب : ميريت نادي

02:05 م 21/03/2026

sعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 60.2 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و60.48 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا.

بنك مصر: 60.24 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.22 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و60.49 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.24 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و60.51 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.23 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و60.51 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر اليورو البنك الأهلي بنك مصر

