تواظب البنوك خلال إجازة العيد على إتاحة قبول الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم بهدف تلبية احتياجات العملاء خلال إغلاق فروعها.

وتستأنف البنوك فتح أبوابها أمام العملاء يوم الثلاثاء المقبل بعد إجازة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ماكينات ATM

وتعد ماكينات الصراف الآلي "ATM" حلقة الوصل بين العملاء والبنوك خلال الإجازات الرسمية للحصول على نقدية من رصيده على مدار اليوم.

تفاصيل حدود السحب والإيداع اليومية

حد السحب النقدي من ماكينة ATM: يبلغ 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى لكن بعض البطاقات تتيح حدود أقل حسب سياسة كل بنك.

حد الإيداع النقدي من ماكينة ATM: يبلغ 30 ألف جنيه يوميا باستثناء البنك الأهلي يتيح حتى 100 أبف جنيه.

رسوم السحب: مجانا على الماكينة التابعة لحساب العميل في البنك وغير عملائها يتم فرض 5 جنيهات على كل سحبة.



مصاريف الإيصال: تقر البنوك رسوما على الإيصال الورقي من جنيه إلى 5 جنيهات على عملاء البنك.

أما غير العملاء من 5 جنيهات إلى 20 جنيها.

عمولة السحب: تتم مجانا لعملاء البنك أما غير العملاء يتم إضافة رسوم تتباين من بنك إلى آخر بسبب استخدام ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.

وتجري البنوك دوريات مكوكية على ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان بهدف إتاحة خدمة السحب والإيداع على مدار اليوم.