أفريكسيم بنك يعقد الاجتماع السنوي الـ33 في العلمين الجديدة بيونيو المقبل

كتب : منال المصري

02:24 م 22/03/2026

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" عقد الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون لبنك أفريقيا (AAM2026) في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026 في العلمين الجديدة تحت شعار التجارة والتصنيع داخل أفريقيا: طريق السيادة الاقتصادية.

وبحسب بيان البنك فإن الاجتماعات ستجمع رؤساء الدول وصناع السياسات ومؤسسات تمويل التنمية والشركاء الدوليين لدراسة كيف يمكن للتجارة والتصنيع داخل أفريقيا أن تدفع السيادة الاقتصادية، وتسريع التحول، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية.

41 مليار دولار لمصر

كان جورج إلومبي الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" قال عقب توليه رئاسة البنك لمدة 5 سنوات إن البنك ضخ 41 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال 30 عاما منذ نشأة البنك وحتى الآن.

تعد مصر البلد المستضيف للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك ثاني أكبر دولة مساهمة في رأس مال البنك بعد نيجيريا مما يعطيها ميزة في زيادة حصصها بقروض البنك.

مركز التجارة الأفريقي في العاصمة الإدارية

قبل نهاية العام الماضي وضع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم" بنك حجر الأساس الرسمي لمركز التجارة الأفريقي "AATC" والمركز الرئيسي في العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يضم المركز مرافق متطورة لاستضافة الفعاليات الاقتصادية والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب مكاتب ومراكز خدمات متخصصة للتجار والمستثمرين.

ويعد مركز التجارة الأفريقي بالقاهرة هو مجمع أعمال مميز ومتعدد الوظائف، وسوف يحتضن المركز الرئيسي الجديد لبنك أفركسيم ويصبح بمثابة مركز شامل لخدمات التجارة والاستثمار والأعمال في أفريقيا؛ حيث يشمل مساحات إدارية راقية وفندق من فئة 4 نجوم يضم 117 غرفة فندقية ومرافق حديثة للمؤتمرات والمعارض ومطاعم ومساحات تجارية ومواقف للسيارات – والمكان كله مصمم من أجل تيسير الأعمال التجارية المتكاملة.

