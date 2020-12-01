بالصور.. انفينكس تبدأ تصنيع هواتفها الذكية في مصر

رسميًا.. سامسونج تعلن عن هاتفها الذكي القابل للطي "Galaxy Z Fold 2"

كتب-علاء حجاج:

قال مسؤول بشركة انفينكس للهواتف الذكية إن الشركة بدأت تصنيع هواتفها بالسوق المحلي في المنطقة التكنولوجية بأسيوط،.

وأضاف المسؤول أن الشركة احتفلت فعليا اليوم بتصنيع أول هواتفها الذكية في مصر، وبذلك تكون انفينكس أول مصنع عالمي للهواتف الذكية يدشن خطوط إنتاج لهواتفها الذكية في مصر، وثاني مصنع للهواتف في مصر بجانب شركة سيكو المصرية.

ووقعت شركة انفينكس اتفاق تعاون مع الشركة المصرية لصناعة السيليكون "سيكو" وتقوم بموجبه الأخيرة بتدشين عدد من خطوط الإنتاج الجديدة لتجميع عدد من هواتفها الذكية حيث تم تجهيز مصنع SICO-E بخطوط SMT مع جميع معدات CNC ومعدات الاختبار ذات الصلة، وخط من خطوط اللحام بالموجات، و3 خطوطSKD مع جميع أجهزة ومعدات اختبار ومعايرة الهواتف المحمولة ذات الصلة.

وتدار هذه الخطوط والآلات الحديثة بواسطة 300 مهندس وفني وعامل حيث يستطيع مصنع SICO إنتاج 6 آلاف هاتف ذكي من الجيل الرابع بدقة 4k.

وقالت انفينكس في بيان لها إن هذه الخطوة استغرقت من الشركة وقت طويل من الدراسة لاتخاذ هذا القرار الاستثماري حيث تم دراسة العديد من البدائل حتى توصلنا لهذا التعاون المثمر واختيار مصر لتصنيع هواتفها الذكية.

وأضافت الشركة، أن ما شجعها على اتخاذ هذه الخطوة هو دعم الحكومة المصرية لصناعة الإلكترونيات والمبادرة الرئاسية لتصنيع الالكترونيات والتي تم إطلاقها في عام ٢٠١٦، بجانب الحوافز التي وفرتها الحكومة في قانون الاستثمار الجديد وتشجيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك من خلال إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية.

ويذكر أنه تم إطلاق شركة انفينكس موبايل في عام 2013 مستهدفة الأجيال الشابة، وهي علامة تجارية متميزة للهواتف الذكية مدفوعة عبر الإنترنت من مجموعة ترانشين الصينية.