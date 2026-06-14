أطلقت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من حملة التشجير "شجرها"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، ودعم المسطحات الخضراء وتعزيز المبادرات البيئية.

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "شجرها"

قال اللواء نادر علام، رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في أعمال التشجير والتجميل بمختلف أنحاء المدينة، من خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة بالتعاون مع "شجرها"، تحت إشراف المهندس عمر الديب، مسؤول المبادرة، والدكتورة فاطمة محمد عبد الرازق، مدير شئون البيئة بالوحدة المحلية، وبمشاركة المجتمع المحلي من الأهالي، ومؤسسة حبيبة، وجمعية حماية لتنمية المجتمع.

مناطق التنفيذ وأنواع الأشجار المزروعة

وأوضح رئيس المدينة أن أعمال التشجير شملت مناطق عرب حمدان، وبجوار جامع الحجر، ومحيط قسم الشرطة، ومجلس المدينة، والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم زراعته خلال المراحل الثلاث بلغ نحو 500 شتلة من الأشجار المثمرة والخشبية وأشجار الزينة، ومنها: الماهوجني، الليمون، التوت، البرتقال، النخيل، والتيكوما.

مواجهة التغيرات المناخية

وأكد أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة زراعة الأشجار في الشوارع والأماكن العامة، وزيادة الرقعة الخضراء، والمساهمة في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، بما يدعم رؤية تحويل مدينة نويبع إلى مدينة خضراء نموذجية تعتمد على المشاركة المجتمعية.

مبادرات متواصلة ودعم مجتمعي واسع

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المتتالية التي تنفذها المدينة للحد من آثار التغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمواطنين الذين ساهموا في نجاح المرحلة الثالثة من المبادرة.