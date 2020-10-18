اقتصادية السويس: ميناء السخنة يبدأ رسميًا تشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العين السخنة السفينة النرويجي BW LIBERTY، وهي أول سفينة بوتاجاز تمر بالميناء.

وقال بيان من المنطقة الاقتصادية اليوم الأحد إن بوصول السفينة تم تشغيل رصيف الصب السائل بكامل طاقته حيث كان يعمل من قبل على تصدير الأمونيا، وفي نهاية العام الماضي استقبل السولار.

وبدأت المنطقة تشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بالمحطة التي تقع في الحوض الثالث بميناء العين السخنة على مساحة 400 ألف م 2.

ويبلغ طول السفينة 226 مترًا وغاطس 8,3 متر بحمولة 46 ألف طن (11 ألف طن بروبان و35 ألف طن بوتان)، وفقًا للبيان.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في البيان إنه بوصول هذه السفينة التي تعد من أكبر السفن الناقلة للمنتجات البترولية، تكتمل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بمحطة الصب السائل بميناء السخنة.

وأضاف أن هذا المشروع يعد من المشروعات الهامة للمنطقة بشكل عام والميناء بشكل خاص، حيث أن استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية للميناء، وشهادة لكفاءة العمل بالميناء، كما يعمل المشروع على تلبية احتياجات الدولة من أنواع المحروقات المختلفة.

وأضاف زكي أن مشروع الصب السائل بميناء العين السخنة، يضم 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 6 كم للخط، وخط للسولار بطول 35 كم.

ويضم مشروع خزانات الوقود عدد 2 مستودع للأمونيا سعة كل منهم 40 ألف متر مكعب بإجمالى 80 ألف م3، وعدد 3 مستودع للبوتاجاز احتياطي استراتيجي يضخ في الشبكة القومية للغاز سعة كل منهم 50 ألف م3 بإجمالي 150 ألف م3، وفقًا لزكي.

قال إن المشروع يضم عدد 3 مستودعات للسولار احتياطي استراتيجي يضخ في الشبكة القومية 2 مستودع بسعة 40 ألف م3 ومستودع بسعة 20 ألف م3 بإجمالي 100 ألف م3.