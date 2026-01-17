مباريات الأمس
"استعدادا للمونديال".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الهزيمة من نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

08:41 م 17/01/2026 تعديل في 09:19 م
تلقى منتخب مصر الهزيمة أمام نظيره منتخب نيجيريا اليوم، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا.

وبهذه النتيجة فقد منتخب مصر، فرصة الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، في كأس أمم أفريقيا ليودع البطولة وهو في المركز الرابع.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السعودية، في مباراة ودية في شهر مارس المقبل 2026، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2026.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام السعودية، يوم 26 مارس المقبل.

أقرأ أيضًا:

"تخطى الحضري".. تريزيجيه يسجل رقما تاريخيا مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

ملخص مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر ونيجيريا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر المقبلة موعد مباراة مصر المقبلة

