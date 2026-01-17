"جمهور المغرب".. أول تعليق من حارس مرمى نيجيريا بعد تصديه لركلتي صلاح ومرموش

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

تلقى منتخب مصر الهزيمة أمام نظيره منتخب نيجيريا اليوم، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا.

وبهذه النتيجة فقد منتخب مصر، فرصة الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، في كأس أمم أفريقيا ليودع البطولة وهو في المركز الرابع.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السعودية، في مباراة ودية في شهر مارس المقبل 2026، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2026.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام السعودية، يوم 26 مارس المقبل.

