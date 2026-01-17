مباريات الأمس
"جمهور المغرب".. أول تعليق من حارس مرمى نيجيريا بعد تصديه لركلتي صلاح ومرموش

كتب - محمد عبد السلام:

09:25 م 17/01/2026
علق نوابالي حارس مرمى منتخب نيجيريا خلال لقائه عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ونيجيريا في تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية.

وقال نوبالي في إحدى لقاءاته التليفزيونية عقب المباراة، بفضل دعم الجماهير المغربية استطعت التصدي لركلة جزاء محمد صلاح وعمر مرموش شكرا لهم.

وتألق الحارس النيجيري نوابالي وتصدى لركلتي ترجيح، ليقود منتخب بلاده إلى التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثامنة في التاريخ.

ونجح منتخب نيجيريا في الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقد أهدر النجم محمد صلاح لركلت الترجيح الأولى، بينما أهدر أيضا عمرو مرموش ركلة الترجيح الثانية.

