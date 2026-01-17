تأجيل محاكمة 61 متهمًا بـ"اللجان النوعية بالتجمع الخامس" لـ14 أبريل
كتب : صابر المحلاوي
المستشار محمد السعيد الشربيني
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 61 متهمًا – بينهم 18 محبوسًا – في القضية رقم 9644 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بالتجمع الخامس"، إلى جلسة 14 أبريل؛ لسماع الشهود.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2002 وحتى 22 فبراير 2023، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات، وذلك في إطار لجان العمليات النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الحادي والستين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين من الثاني حتى السادس تلقوا تدريبات عسكرية لتنفيذ أهدافها.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى السادس، والسادس عشر، والثامن والخمسين، قاموا بتمويل الجماعة الإرهابية، من خلال توفير أموال وأسلحة ومركبات ومعلومات وأدوات لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وتضمّن أمر الإحالة اتهام المتهمين من الأول حتى السادس بالشروع في قتل المجني عليه "أ. ف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف سيارته، إلى جانب شروع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س. ع" بالطريقة ذاتها.
