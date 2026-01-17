طعنات متبادلة.. مشاجرة بين سائقي توك توك بالنهضة بسبب أسبقية الدور

كتبت -فاطمة عادل:

شهدت منطقة النهضة مشاجرة عنيفة بين سائقي توك توك بسبب خلاف على أسبقية تحميل الركاب، ما أسفر عن إصابة الطرفين بطعنات متفرقة وجروح قطعية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقي توك توك باستخدام سلاح أبيض في أحد شوارع منطقة النهضة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية حول أسبقية الدور، قبل أن يتطور إلى اشتباك استخدم خلاله الطرفان أسلحة بيضاء.

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات، خاصة بعد تجمع عدد من سائقي التكاتك في المكان، وتم التحفظ على السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب تماثل المصابين للشفاء، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقد تم تحرير محضر بالواقعة.

