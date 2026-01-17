فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول ضد بيرنلي بنيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين في الدوري الإنجليزي.
وسجل هدف ليفربول اللاعب فلوريان فيرتز في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، قبل أن يدرك ماركوس إدواردز لاعب فريق بيرنلي هدف التعادل في الدقيقة 65.
وقد أهدر لاعب فريق ليفربول دومينيك سوبوسلاي ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 32.
وبهذا التعادل رفع ليفربول نقاطه إلى 36 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما رفع بيرنلي نقاطه إلى 14 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير.
فلوريان فيرتز يوقع على هدف مميز في شباك بيرنلي!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2026
#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/yPRBiYyRlS
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سُعود (@iiSaud4_) January 17, 2026
بيرنلي يُسجل هدف التعادل ضد ليفربول! 😱 pic.twitter.com/qhhNmuKcxR