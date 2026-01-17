مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 2
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

09:07 م 17/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول ضد بيرنلي بنيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف ليفربول اللاعب فلوريان فيرتز في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، قبل أن يدرك ماركوس إدواردز لاعب فريق بيرنلي هدف التعادل في الدقيقة 65.

وقد أهدر لاعب فريق ليفربول دومينيك سوبوسلاي ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 32.

وبهذا التعادل رفع ليفربول نقاطه إلى 36 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما رفع بيرنلي نقاطه إلى 14 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي بيرنلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards
الموضة

فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards

إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
زووم

إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
أخبار مصر

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
حوادث وقضايا

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي