وجهت يارا ابنة العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة دعم مؤثرة لوالدها، عقب خسارة الفراعنة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت يارا مقطع فيديو سابق لوالدها مع رسالة خاصة جاءت كالآتي:"لقد كرست حياتك كلها لكرة القدم المصرية بأمانة وشغف وقلب ينبض من أجل هذا البلد، مهما قيل الآن فلن يمحو عقوداً من الإنجازات والتضحيات والولاء".

وأضافت:"ينسى الناس بسرعة، لكن التاريخ لا ينسى، لقد رفعت اسم مصر بموهبتك منذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدمك أرض الملعب، وما زلت تبذل كل ما في وسعك من أجل بلدك".

وتابعت:"لا شيء ولا أحد يستطيع أن يزعزع الاحترام الذي اكتسبته، لطالما كانت نواياكم نقية لخدمة مصر وجعل شعبنا فخوراً".

وأتمت حديثها قائلة: "نقف معكم بكل فخر، إن إرثك يتحدث بصوت أعلى من أي ضجيج، أحبك يا حبيبي".

وسقط منتخب مصر الأول في فخ الهزيمة أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحصد النسور الخضر برونزية كأس الأمم الأفريقية.