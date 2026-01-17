مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 2
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

يارا حسام حسن تدعم والدها برسالة مؤثرة بعد خسارة منتخب مصر المركز الثالث

كتب : نهي خورشيد

09:22 م 17/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا وجنى حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن ووالدها
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن ووالدها
  • عرض 21 صورة
    يارا حسام حسن ووالدها
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا ابنه حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنة حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنة حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنة حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنة حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنة حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا ابنه حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    يارا ابنة حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا ابنه حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا ابنه حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حفل خطوبة يارا حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت يارا ابنة العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة دعم مؤثرة لوالدها، عقب خسارة الفراعنة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت يارا مقطع فيديو سابق لوالدها مع رسالة خاصة جاءت كالآتي:"لقد كرست حياتك كلها لكرة القدم المصرية بأمانة وشغف وقلب ينبض من أجل هذا البلد، مهما قيل الآن فلن يمحو عقوداً من الإنجازات والتضحيات والولاء".

وأضافت:"ينسى الناس بسرعة، لكن التاريخ لا ينسى، لقد رفعت اسم مصر بموهبتك منذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدمك أرض الملعب، وما زلت تبذل كل ما في وسعك من أجل بلدك".

وتابعت:"لا شيء ولا أحد يستطيع أن يزعزع الاحترام الذي اكتسبته، لطالما كانت نواياكم نقية لخدمة مصر وجعل شعبنا فخوراً".

وأتمت حديثها قائلة: "نقف معكم بكل فخر، إن إرثك يتحدث بصوت أعلى من أي ضجيج، أحبك يا حبيبي".

وسقط منتخب مصر الأول في فخ الهزيمة أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحصد النسور الخضر برونزية كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يارا حسام حسن حسام حسن صور ابنة حسام حسن منتخب مصر منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
زووم

إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
شئون عربية و دولية

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي