أحمد موسى: الرابع زي الثالث.. ننسى أمم أفريقيا ونركز على كأس العالم

كتب : حسن مرسي

09:30 م 17/01/2026

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن خسارة المنتخب الوطني أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا لا تُغير شيئًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المركز الرابع يُساوي الثالث من حيث الأهمية.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الوقت قد حان لنسيان أمم أفريقيا والتركيز الكامل على الاستعداد لكأس العالم.

وأضاف أن هناك إحباطًا واضحًا لدى اللاعبين والجماهير على حد سواء، "خلاص مفيش فايدة، المركز الرابع زي المركز الثالث، ننسى أمم أفريقيا ونركز في اللي جاي ونستعد لكأس العالم".

تابع أن المنتخب خرج من دور الـ16 في النسخة السابقة، بينما وصل هذه المرة إلى المربع الذهبي، مؤكدًا أن التوفيق ينتظر المنتخب في الفترة المقبلة، وداعيًا إلى طي صفحة البطولة الحالية بسرعة.

وأشار مقدم "على مسئوليتي" إلى أن بعض جماهير المغرب أطلقت صافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني المصري، واصفًا التصرف بأنه غريب.

وشدد موسى على أن احترام النشيد الوطني هو احترام لهذا البلد، وأن التشجيع لنيجيريا لا يبرر هذه التجاوزات التي تنم عن قلة وعي من بعض الجماهير غير المسئولة.

