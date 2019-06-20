النصر للزجاج والبلور تطلق اسم مؤسسها "ياسين" على أحد منتجاتها

النصر للزجاج والبلور تطلق اسم مؤسسها على أحد منتجا

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية اليوم الثلاثاء طرح منتج يحمل اسم "ياسين" مؤسس شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور التابعة لها.

وأوضح نافع خلال احتفالية لتكريم رواد الصناعة بمقر شركة النصر للزجاج والبلور أن طباعة لوجو واسم ياسين على أحد منتجات الشركة عرفانا بالجميل لمؤسس الشركة واعترافا بأهمية ربط الماضي بالحاضر لتنمية المستقبل.

وكرم نافع خلال الاحتفالية أحفاد محمد سيد ياسين وعائلته بالإضافة إلى عدد من قدامى العاملين.