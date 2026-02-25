روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شمال شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي سيطر على بلدة جرافسكويه في مقاطعة خاركوف، شمال شرقي أوكرانيا، وهي ثاني أكبر مدينة بالبلاد.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات (الشمال) على بلدة جرافسكويه في مقاطعة خاركوف".

وجاء في البيان: اتخذت وحدات قوات مجموعة الجنوب الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 140عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع للوقود وثلاثة مستودعات للأصول المادية.

وتابعت: واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.

كما جاء في البيان: سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 190عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة.

وأضافت: حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير قاذفة صواريخ متعددة من طراز إم آر إس الأمريكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع للعتاد.