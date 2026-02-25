اتفاقيات تجارية بين المصرية للاتصالات وإي آند مصر وتنظيم الاتصالات

شهد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة إي آند مصر.

وتسهم هذه الاتفاقيات، وفق بيان الوزارة اليوم، في ضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في مجال تكنولوجيا التليفون المحمول بجمهورية مصر العربية.



وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد هندي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي للتأكيد على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم توجهات الدولة لحل وتسوية كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات المنتجة وقاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في بناء مصر الرقمية.