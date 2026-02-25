إعلان

اتفاقيات تجارية بين المصرية للاتصالات وإي آند مصر وتنظيم الاتصالات

كتب : آية محمد

04:57 م 25/02/2026

اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة إي آند مصر.
وتسهم هذه الاتفاقيات، وفق بيان الوزارة اليوم، في ضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في مجال تكنولوجيا التليفون المحمول بجمهورية مصر العربية.


وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد هندي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي للتأكيد على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم توجهات الدولة لحل وتسوية كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات المنتجة وقاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في بناء مصر الرقمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المصرية للاتصالات إي آند مصر تنظيم الاتصالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
أخبار مصر

الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
شئون عربية و دولية

"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
سفرة رمضان

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة