وزير البترول يتفقد أعمال حفر أول بئر إنتاجية للغاز بحقل غرب مينا

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال حفر أول بئر لتنمية وإنتاج الغاز من حقل "غرب مينا" بمنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط، والذي من المقرر أن يبدأ باكورة إنتاجه من الغاز نهاية العام الجاري، بما يضيف إنتاجًا يُقدر بنحو 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و1900 برميل متكثفات.

يأتي ذلك في إطار استثمارات شركة "شل" العالمية في مصر، وبرنامج الوزارة المكثف لزيادة أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وفق بيان الوزارة.

وجاءت الزيارة التفقدية على متن سفينة الحفر "STENA ICEMAX"، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة "شل" لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة، أكد الوزير أن ضخ استثمارات جديدة من "شل" في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط، عبر انطلاق العمل في حقل "غرب مينا"، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة.

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشرًا إيجابيًا لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحًا أن العام الجاري يشهد أيضًا عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج؛ لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت السيدة داليا الجابري، رئيسة شركة "شل مصر"، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل "غرب مينا"، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

وأضافت أن عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة "شل"، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل.

ويُشار إلى أن برنامج "شل" لحفر 4 آبار يشمل البئرين "غرب مينا 2" و"غرب مينا 1" في منطقة شمال شرق العامرية، التي تستثمر فيها "شل" كمشغل رئيسي بنسبة 60% بمشاركة شركة "كوفبيك" الكويتية بنسبة 40%، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بمنطقة غرب الدلتا العميق (WDDM).

كما يتضمن البرنامج حفر بئر "سيريوس" الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقًا بشمال شرق العامرية، يعقبه حفر بئر "فيلوكس" بمنطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس؛ لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز بالبحر المتوسط.

شارك في الجولة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد دغيدي، رئيس شركة رشيد للبترول.