شعبة الدواجن: الأسعار ترتفع إلى 96 جنيهًا في المزرعة وتخالف التوقعات

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الدواجن ارتفعت خلال اليومين الماضيين إلى 95 و96 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهو ما لم يكن متوقعًا.

وأوضح السيد أنه في ظل ضخ كميات كبيرة من الدولة في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كان من المفترض أن نشهد انخفاضات في الأسعار.

وأشار إلى أن الأسعار كانت سجلت 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 96 جنيهًا، لافتًا إلى أن الأسعار في الصعيد تزيد على ذلك.

وأضاف: "من خلال الخبرات في الأعوام السابقة كنا نتوقع تراجع الأسعار لكنها ارتفعت، ولا نعرف الأسباب الحقيقية حتى الآن".

وطرح السيد عدة تساؤلات حول أسباب الزيادة، منها: هل يحاول المربون تعويض الخسائر التي تكبدوها في الشهور السابقة برفع الأسعار؟ هل خرج بعض المنتجين من المنظومة مما أدى إلى شح في المعروض؟ هل ارتفعت التكلفة بشكل أدى إلى زيادة الأسعار؟ هل توجد مشكلات وبائية؟ وهل زيادة إنتاج الدواجن التي تم الإعلان عنها غير حقيقية؟

وأكد أن ضخ الدولة لكميات في السوق من المفترض أن يؤدي إلى نقطة تعادل واتزان، بما يعيد السعر إلى التكلفة الفعلية، إلا أن أسباب الارتفاع لا تزال غير واضحة وفي انتظار رد الجهات المعنية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لزيادة أسعار الدواجن.

وأضاف أنه وفقًا للخبرات السابقة، كان من المتوقع أن تتراجع الأسعار بعد انتهاء الأسبوع الأول من رمضان، حيث يتغير النمط الاستهلاكي للمواطنين، إلى جانب استمرار الدولة في ضخ كميات كبيرة بالسوق.

وأوضح أن الدولة وفرت بديلًا يتمثل في الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك يصل إلى 106 جنيهات، فيما يتراوح سعر الدواجن البلدي بين 115 و118 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

كما يتراوح سعر الدواجن البلدي "الساسو" عند 110 جنيهات في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 120 جنيهًا، بحسب السيد.

وبالنسبة لأسعار البيض، أوضح أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يتراوح بين 117 و118 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا، مؤكدًا أنه يجب ألا يزيد السعر على 130 جنيهًا.

وأشار إلى وجود مبادرة من وزارة الزراعة يتم من خلالها طرح كرتونة البيض بسعر 115 جنيهًا.

