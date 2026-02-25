إعلان

سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال

كتب : أحمد الخطيب

04:08 م 25/02/2026

الهيئة القومية لسلامة الغذاء (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم سحب واسترجاع عدد من تشغيلات منتجات ألبان الأطفال المنتجة بواسطة شركة دانون مصر، وذلك في إطار دورها الرقابي وحرصها على ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الشركة، ويشمل بعض تشغيلات منتجي بيبيبلاك 1 (400 جم) وبيبيبلاك جونيور 3 (400 جم) المتداولة في السوق المصري، حيث بادرت الشركة بتنفيذ سحب طوعي للتشغيلات المتأثرة وفقًا لمتطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء المعتمدة لديها.

وبينت أن الإجراء يأتي في ضوء التطورات العلمية الدولية الأخيرة المتعلقة بمادة "السيروليد"، وهي مادة قد تنتجها بكتيريا العصوية الشمعية، وقد تؤدي في حال التعرض لها إلى أعراض مثل الغثيان والقيء الشديد لدى الأطفال. كما استند القرار إلى الرأي العلمي الصادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء بتاريخ 2 فبراير 2026، والذي حدد جرعة مرجعية حادة لهذه المادة لدى الرضع.

وأكدت الهيئة أن الإخطار المتداول عبر النظام الأوروبي للإنذار السريع للأغذية والأعلاف لا يرتبط بوقوع حادثة سلامة غذاء، وإنما جاء في إطار مواءمة تنظيمية بعد التحديثات العلمية الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه فور تبين تداول بعض التشغيلات المشار إليها في السوق المحلي، باشرت التنسيق المباشر مع الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشرافها الكامل، بما يضمن سحب المنتجات المعنية من الأسواق واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة.

اقرأ أيضًا:

جمارك السلوم تضبط محاولتي تهريب عدد من شماريخ الاستغاثة وأصناف مخالفة لنظام السماح المؤقت

مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار الدواجن ترتفع إلى 105 جنيهات للكيلو بالأسواق

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

القومية لسلامة الغذاء ألبان الأطفال الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبوات "دانون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع
عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)
أخبار المحافظات

عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)
سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال
اقتصاد

سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة