سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم سحب واسترجاع عدد من تشغيلات منتجات ألبان الأطفال المنتجة بواسطة شركة دانون مصر، وذلك في إطار دورها الرقابي وحرصها على ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الشركة، ويشمل بعض تشغيلات منتجي بيبيبلاك 1 (400 جم) وبيبيبلاك جونيور 3 (400 جم) المتداولة في السوق المصري، حيث بادرت الشركة بتنفيذ سحب طوعي للتشغيلات المتأثرة وفقًا لمتطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء المعتمدة لديها.

وبينت أن الإجراء يأتي في ضوء التطورات العلمية الدولية الأخيرة المتعلقة بمادة "السيروليد"، وهي مادة قد تنتجها بكتيريا العصوية الشمعية، وقد تؤدي في حال التعرض لها إلى أعراض مثل الغثيان والقيء الشديد لدى الأطفال. كما استند القرار إلى الرأي العلمي الصادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء بتاريخ 2 فبراير 2026، والذي حدد جرعة مرجعية حادة لهذه المادة لدى الرضع.

وأكدت الهيئة أن الإخطار المتداول عبر النظام الأوروبي للإنذار السريع للأغذية والأعلاف لا يرتبط بوقوع حادثة سلامة غذاء، وإنما جاء في إطار مواءمة تنظيمية بعد التحديثات العلمية الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه فور تبين تداول بعض التشغيلات المشار إليها في السوق المحلي، باشرت التنسيق المباشر مع الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشرافها الكامل، بما يضمن سحب المنتجات المعنية من الأسواق واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة.

اقرأ أيضًا:

جمارك السلوم تضبط محاولتي تهريب عدد من شماريخ الاستغاثة وأصناف مخالفة لنظام السماح المؤقت

مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار الدواجن ترتفع إلى 105 جنيهات للكيلو بالأسواق