





استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، أحد أذرع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.



وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع نائب رئيس المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي الفرص الاستثمارية والتمويلية في مجالات تكرير البترول والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، إلى جانب قطاع التعدين واستغلال الخامات التعدينية، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية كشريك تنموي هام لمصر لإتاحة سبل التمويل التي تسهم في الإسراع بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بقطاع التكرير.

واستعرض الوزير ما تم تنفيذه على مدار أكثر من عام ونصف العام من إصلاحات وإجراءات تحفيزية لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز من خلال الالتزام بسداد المستحقات لشركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وطرح حزم حوافز استثمارية أسهمت في استعادة الثقة ودعم الإنتاج المحلى.

كما تناول الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين المصري بهدف جذب الاستثمارات في انشطة استكشاف الذهب والمعادن، و تسهيل الشراكات لإقامة مشروعات صناعية قائمة على الخامات التعدينية المصرية، بما يحقق قيمة مضافة ويرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.



ولفت الوزير الى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، مؤكداً على أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الأصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية من ثوابت عمل قطاع البترول التي لا حياد عنها.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ إصلاحات لافتة بقطاع البترول والتعدين، مؤكدا التزام المؤسسة بمواصلة دعم الشراكة مع مصر بوجه عام، والتطلع لتعزيز التعاون مع الوزارة بوجه خاص لافتاً إلى أن قطاع التعدين يأتي ضمن أولويات اهتمام المؤسسة في أفريقيا مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على عقد اجتماعات مشتركة بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة لاستكمال المشاورات حول أولويات التعاون.

وحضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.