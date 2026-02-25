أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026 يمثل الفرصة الأخيرة أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية إلى مدارسهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقدم للامتحانات.

وأوضحت الوزارة ضرورة التزام الطلاب بالموعد المحدد، مشددة على أن أي تأخير قد يعرض الطالب لمشكلات إدارية تتعلق بإتمام إجراءات دخوله الامتحانات.

مهلة للمدارس حتى 26 مارس

وفي السياق ذاته، أضافت الوزارة أن آخر موعد لقيام المدارس بتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 إلى لجان النظام والمراقبة سيكون يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026، وذلك بعد مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق غلق باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، حيث انتهت فترة التسجيل يوم الخميس 12 فبراير 2026، وذلك للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026.

اقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الرئيس.. خبير تربوي يكشف فوائد تعليم الطلاب الرقمنة المالية

أماكن المدارس الرسمية الدولية IPS بالمحافظات

ما الفرق بين مدارس ips والـ ig؟.. تعرف على التفاصيل