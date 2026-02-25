وزير البترول: ميناء الحمراء البترولي يبدأ نشاط تخزين وتداول الخام

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن بدء نشاط تخزين وتداول البترول الخام والمنتجات لحساب الغير بميناء الحمراء يمثل خطوة محورية في خطة تحويله إلى مركز لوجستي إقليمي لتخزين وتداول البترول على ساحل البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة.

شهد الوزير أعمال الجمعيات العامة لشركتي شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) وشركة بدر للبترول، حيث أقرت الجمعية غير العادية لـ"ويبكو" الموازنة المعدلة 2025/2026 عقب إضافة نشاط التخزين والتداول بالميناء، كما تم اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام 2026/2027.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود، رئيس "ويبكو"، أنه من المستهدف تداول نحو 88 مليون برميل خلال 2026/2027 بمتوسط 240 ألف برميل يوميًا، مع مضاعفة السعات التخزينية المؤجرة إلى 300 ألف متر مكعب، ورفع طاقة تخزين الخام إلى 5.3 مليون برميل، إضافة إلى إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية.

كما أشار إلى تشغيل نظام حديث لمكافحة التلوث البحري، واستمرار الشركة في تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية بمحافظة مطروح.

وخلال جمعية "بدر للبترول"، وجّه الوزير بإعداد دراسات لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في مناطق الشركة بالصحراء الغربية، مؤكدًا دورها في تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج.

استعرضت الشركة خطتها الخمسية التي تتضمن إضافة منطقتي امتياز جديدتين، والتوسع في حفر آبار بالمكامن غير التقليدية بالتعاون مع شركة تاج أويل، إلى جانب إدراج بئر تنموية جديدة بحقل بدر-1.

وكانت "بدر للبترول" قد حققت متوسط إنتاج بلغ 6500 برميل مكافئ يوميًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع خطط لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.