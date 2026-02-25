إعلان

وزير البترول: ميناء الحمراء البترولي يبدأ نشاط تخزين وتداول الخام

كتب : أحمد الخطيب

07:09 م 25/02/2026

المهندس كريم بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن بدء نشاط تخزين وتداول البترول الخام والمنتجات لحساب الغير بميناء الحمراء يمثل خطوة محورية في خطة تحويله إلى مركز لوجستي إقليمي لتخزين وتداول البترول على ساحل البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة.

شهد الوزير أعمال الجمعيات العامة لشركتي شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) وشركة بدر للبترول، حيث أقرت الجمعية غير العادية لـ"ويبكو" الموازنة المعدلة 2025/2026 عقب إضافة نشاط التخزين والتداول بالميناء، كما تم اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام 2026/2027.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود، رئيس "ويبكو"، أنه من المستهدف تداول نحو 88 مليون برميل خلال 2026/2027 بمتوسط 240 ألف برميل يوميًا، مع مضاعفة السعات التخزينية المؤجرة إلى 300 ألف متر مكعب، ورفع طاقة تخزين الخام إلى 5.3 مليون برميل، إضافة إلى إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية.

كما أشار إلى تشغيل نظام حديث لمكافحة التلوث البحري، واستمرار الشركة في تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية بمحافظة مطروح.

وخلال جمعية "بدر للبترول"، وجّه الوزير بإعداد دراسات لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في مناطق الشركة بالصحراء الغربية، مؤكدًا دورها في تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج.

استعرضت الشركة خطتها الخمسية التي تتضمن إضافة منطقتي امتياز جديدتين، والتوسع في حفر آبار بالمكامن غير التقليدية بالتعاون مع شركة تاج أويل، إلى جانب إدراج بئر تنموية جديدة بحقل بدر-1.

وكانت "بدر للبترول" قد حققت متوسط إنتاج بلغ 6500 برميل مكافئ يوميًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع خطط لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس كريم بدوي وزير البترول ميناء الحمراء البترولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر
زووم

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر

عمرو خالد: أقوى تدريب عملي لفن بناء العلاقات وحمايتها من الانهيار سورة
جنة الصائم

عمرو خالد: أقوى تدريب عملي لفن بناء العلاقات وحمايتها من الانهيار سورة
سماح أنور تتعرض لصدمة في"رامز ليفل الوحس": "أنا خايفة أوي"
دراما و تليفزيون

سماح أنور تتعرض لصدمة في"رامز ليفل الوحس": "أنا خايفة أوي"
أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال
دراما و تليفزيون

أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال

بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"
أخبار وتقارير

بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة