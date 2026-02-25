بعد ساعات من "خطاب ترامب"..أمريكا تُصعّد ضد إيران بعقوبات موسعة جديدة

قررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت "قائمة واسعة من الأفراد والكيانات وناقلات النفط"، حيث تأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس، والذي عرض خلاله "حججه" بشأن احتمالات شن هجوم إيراني وشيك.

استهداف ناقلات النفط وبرنامج الصواريخ

بحسب وكالة "رويترز"، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، اليوم الأربعاء، عن إدراج أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة على قائمة العقوبات، بذريعة مساهمتهم في بيع النفط الإيراني "على نحو غير مشروع". كما شملت العقوبات أطرافا متورطة في دعم إنتاج إيران لـ "الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة".

تفكيك شبكات توريد "الحرس الثوري"

أوضحت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول استهدف أيضا "شبكات متعددة" تُمكّن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من الحصول على المواد الأولية والآلات اللازمة لتصنيع الصواريخ والأسلحة، مؤكدة أن هذه الشبكات كانت تعمل كـ "شريان" لتزويد طهران بالتكنولوجيا والمعدات المتطورة اللازمة لترسانتها العسكرية.

شرط ترامب للاتفاق

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب "حالة الاتحاد" اليوم الأربعاء، على أن الضغوط المستمرة بدأت تؤتي ثمارها، قائلا إن إيران "ترغب في إبرام اتفاق لتجنب ضربة عسكرية أمريكية أكثر مني". ومع ذلك، أشار إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية لا تزال قائمة، حيث أوضح أن طهران "لم تعلن صراحة استعدادها للتنازل عن تطوير أسلحة نووية"، وهو ما يفسر استمرار واشنطن في نهج التصعيد الاقتصادي والعسكري المتزامن.