الذهب يتراجع عالميا مع قوة الأسهم رغم دعم عقوبات إيران

القاهرة - وكالات:

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، حيث حفزت قوة الأسهم شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما خفف أثر الدعم الناتج عن تحرك واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات النفط المفروضة على إيران، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1272.66 دولار للأوقية.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% أيضا ليسجل السعر 1274.60 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة، إن الذهب يحاول حاليا العثور على قاع للأجل القصير حول مستوى 1274-1275 دولارا للأوقية، خاصة في ظل استمرار صعود أسواق الأسهم، وفقا للوكالة.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 14.95 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 897.37 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروته في أسبوعين عند 911.75 دولار خلال الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1386.72 دولار للأوقية، بعد أن فقد ما يصل إلى 3.5% ليسجل 1373 دولارا في الجلسة السابقة.