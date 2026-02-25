مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

بعد عودتها لمنتخب مصر.. من هي سامية آدم "محمد صلاح" السيدات؟

كتب : هند عواد

04:43 م 25/02/2026

سامية آدم بقميص جالطة سراي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عادت سامية آدم لاعبة لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لصفوف منتخب مصر الأول للسيدات من جديد، وذلك بعد غياب دام طويلا.

وأعلن محمد كمال، مدرب منتخب مصر للسيدات، قائمته لخوض المعسكر المغلق استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026، المقامة خلال الشهر المقبل في المغرب، وشهدت القائمة وجود 5 محترفات بينهن سامية آدم.

من هي سامية آدم؟

ولدت سامية آدم، في بالو ألتو إحدى مدن مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في 19 أبريل 1996، وتحمل الجنسيتين، إلا أنها اختارت تمثيل منتخب مصر، ولُقبت بـ"محمد صلاح" السيدات.

ولعبت سامية آدم في صفوف سبيسيفك تايجرز الأمريكي، أثناء دراستها في الجامعة.

وفي موسم 2020-2021، انضمت سامية آدم إلى الجونة، وبعدها بدأت رحلة احترافها من جديد، ضمن صفوف جالطة سراي التركي، كأول مصرية تلعب في تركيا، وسجلت مع الفريق 5 أهداف.

وفي سبتمبر 2022، انتقلت سامية إلى نابولي الإيطالي، كأول مصرية تحترف في الدوري الإيطالي.

وقالت سامية آدم في مقطع فيديو نشر على الحساب الرسمي لجالطة سراي آنذاك على موقع "إكس": "مرحبا، أنا سامية آدم، أنا سعيدة لأنني انضممت إلى نادي نابولي للسيدات، واللعب في الدوري الإيطالي".

وبعدما انتقلت سامية آدم إلى نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لكنها أعلنت زواجها العام الماضي، وغابت عن الملاعب لفترة قبل العودة من جديد ضمن صفوف منتخب مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سامية آدم منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟
أخبار وتقارير

أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟
"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
شئون عربية و دولية

"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
في مقدمتهم الخطيب.. نجوم الكرة يودعون أسطورة منتخب مصر مصطفى رياض
رياضة محلية

في مقدمتهم الخطيب.. نجوم الكرة يودعون أسطورة منتخب مصر مصطفى رياض
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة