بعد عودتها لمنتخب مصر.. من هي سامية آدم "محمد صلاح" السيدات؟

عادت سامية آدم لاعبة لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لصفوف منتخب مصر الأول للسيدات من جديد، وذلك بعد غياب دام طويلا.

وأعلن محمد كمال، مدرب منتخب مصر للسيدات، قائمته لخوض المعسكر المغلق استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026، المقامة خلال الشهر المقبل في المغرب، وشهدت القائمة وجود 5 محترفات بينهن سامية آدم.

من هي سامية آدم؟

ولدت سامية آدم، في بالو ألتو إحدى مدن مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في 19 أبريل 1996، وتحمل الجنسيتين، إلا أنها اختارت تمثيل منتخب مصر، ولُقبت بـ"محمد صلاح" السيدات.

ولعبت سامية آدم في صفوف سبيسيفك تايجرز الأمريكي، أثناء دراستها في الجامعة.

وفي موسم 2020-2021، انضمت سامية آدم إلى الجونة، وبعدها بدأت رحلة احترافها من جديد، ضمن صفوف جالطة سراي التركي، كأول مصرية تلعب في تركيا، وسجلت مع الفريق 5 أهداف.

وفي سبتمبر 2022، انتقلت سامية إلى نابولي الإيطالي، كأول مصرية تحترف في الدوري الإيطالي.

وقالت سامية آدم في مقطع فيديو نشر على الحساب الرسمي لجالطة سراي آنذاك على موقع "إكس": "مرحبا، أنا سامية آدم، أنا سعيدة لأنني انضممت إلى نادي نابولي للسيدات، واللعب في الدوري الإيطالي".

وبعدما انتقلت سامية آدم إلى نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لكنها أعلنت زواجها العام الماضي، وغابت عن الملاعب لفترة قبل العودة من جديد ضمن صفوف منتخب مصر.