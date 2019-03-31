تأجيل فض مظاريف مناقصة تأهيل وتطوير شركة الحديد والصلب إلى 15 أبريل

كتبت- شيماء حفظي:

أجلت شركة الحديد والصلب جلسة فض المظاريف الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة إلى يوم 15 أبريل المقبل، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد إلى البورصة.

وقال البيان إن التأجيل جاء بناءً على طلب بعض الشركة المهتمة بتأهيل وتطوير الشركة.

ودعا مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، في يناير الماضي الشركات العالمية المتخصصة إلى المشاركة في مناقصة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة، بنظام مشاركة الإيراد.

وتحتاج وحدات إنتاج شركة الحديد والصلب لعملية تأهيل شاملة قد تصل إلى 250 مليون يورو كتقدير مبدئي لعمليات تأهيل بعض مراحل الإنتاج.

ورفعت الشركة توقعاتها للخسائر المتوقعة للعام المقبل بنحو 126.3% لتصل إلى 362.9 مليون جنيه مقارنة بما كانت تتوقعه في مشروع الموازنة التقديرية قبل تعديله، حيث كانت تتوقع سابقًا أن تسجل خسائر بقيمة 160.3 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.