وزير الاتصالات يبحث الاستفادة من تجربة إسبانيا في تطوير الخدمات الصحية

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع فرانسيسكو دي باولا وزير الدولة لشؤون التحول الرقمي بإسبانيا، سبل الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات "E health".

وقالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الثلاثاء، إن بحث التعاون في تطوير خدمات الرعاية الصحية يأتي في ظل المشروع الذي تنفذه وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية لميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في إطار مشاركة عمرو طلعت في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتناول اللقاء أيضا التعاون وتبادل الخبرات في مجال الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين في التحول الرقمي والشمول المالي، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال تطوير الألعاب الرقمية من خلال إقامة ملتقى للشركات المصرية والإسبانية العاملة في هذا المجال.

وبحث الوزيران دعم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة في مجالات المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، التعاون في بناء القدرات، وإنشاء مراكز تميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصبح مصر معبرا للتكنولوجيا الإسبانية لكل دول أفريقيا.

ووجه عمرو طلعت الدعوة للوزير الإسباني للمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كما بحث وزير الاتصالات مع يواكيم كانكل المدير العام للحلول التكنولوجية بشركة سينوبسيز العالمية "Synopsys"، زيادة استثمارات الشركة في مصر.

وبحث الجانبان إنشاء أكاديمية للتدريب وإعداد الكوادر البشرية، حيث تم الاتفاق على تدريب 1000 شاب من الخريجين وطلاب المراحل النهائية بالجامعات على مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية خلال عامين.

وتختص شركة Synopsys في مجال برمجيات ميكنة تصميم الإلكترونيات، وهي تعمل في مصر من خلال شريكها شركة سيليكون فيجن المتخصصة في مجال تصميم دوائر الاتصالات اللاسلكية والإلكترونيات.