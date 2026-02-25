إعلان

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 

كتب : أحمد عادل

02:40 م 25/02/2026 تعديل في 02:45 م

المحامي محمد حمودة

طالب المحامي محمد حمودة، محامي فرد الأمن الذي تعرض للاعتداء داخل أحد كمباوندات التجمع الخامس، أمام محكمة الجنح المختصة، بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه لفرد الأمن، و5 ملايين جنيه لشركة الأمن عن التلفيات، و5 ملايين جنيه للمجني عليه الثاني، ليصل الإجمالي إلى 15 مليون جنيه تعويضًا عن الاعتداء.

وأضاف المحامي خلال مرافعته أمام المحكمة أن موكله "تعرض للبلطجة واستعراض القوة، بالإضافة إلى سب ديني أثناء شهر رمضان"، مطالبًا المحكمة بـ"توقيع أقصى عقوبة على المتهم لحماية القانون والمجني عليه".

وأشار حمودة إلى أن المتهم استغل سلطته وماله ضد المجني عليه، الذي اضطر "لعدم الدفاع عن نفسه خوفًا من فقدان عمله كسد لقوت أولاده".

كانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

محمد حمودة التجمع الخامس فرد الأمن

