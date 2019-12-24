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صعد بـ"التجاري الدولي".. سعر الدولار في 11 بنكا بنهاية اليوم 23-12-2019

05:00 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
صعد بـ"التجاري الدولي".. سعر الدولار في 11 بنكا بنهاية اليوم 23-12-2019

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 10 بنوك أخري.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16 جنيها للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري بنك مصر مصرف أبو ظبي الإسلامي

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