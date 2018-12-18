"ليبيا أويل" تعتزم استثمار 500 مليون جنيه في مصر خلال 5 سنوات

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كتبت- شيماء حفظي ومحمود أمين:

قال مازن بن رمضان، الرئيس التتفيذي لمجموعة ليبيا أويل القابضة، إن شركته بصدد ضخ استثمارات بنحو 500 مليون جنيه في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الجديدة تأتي في إطار التوسعات التي تستهدفها الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت المجموعة خلال المؤتمر اليوم بدء التعامل بالعلامة التجارية "أولى انرجي" كواجهة جديدة لمحطات الشركة ضمن خطتها للتطوير، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي.

وقال بن رمضان إن ضخ هذه الاستثمارات يساهم في توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة في مصر.

وأضاف مصباح البشتي مدير عام أولى انرجي مصر، إن الشركة قررت إقامة أول مستودع تخزين لها بالإسكندرية.

وقال إن المستودع "يلبي خطط الشركة الطموحة لزيادة حصتها في السوق المحلي".

وتوفر أولى انرجي مصر الوقود لشركات الطيران في 10 مطارات وشركات نقل وشركات عاملة في المجال البحري، بحسب ما قاله البشتي.

كما توفر الشركة من خلال مصنع خلط الزيوت بالإسكندرية منتج الزيوت المعدنية في السوق المحلى بالإضافة إلى التصدير للأسواق الأفريقية.

وبدأت الشركة العمل في مصر منذ 1995 ويتبعها 90 محطة حاليا وتستهدف زيادتها إلى 110 محطات بحلول عام 2021، وفقا للبشتي.