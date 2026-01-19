إعلان

وزير الاستثمار يبحث مع شركتي "ايفولف" و"ستونيكس" التوسع في السوق المصري

كتب : دينا خالد

03:07 م 19/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الاجتماع (3)
  • عرض 3 صورة
    الاجتماع (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة إيفولف القابضة (Evolve Holding) والتي تستثمر في المعادن النفيسة والذهب في مصر وذلك بحضور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة ايفولف القابضة، ووفد شركة Stonex شريك ايفولف برئاسة العضو المنتدب لشركة ستونيكس، أوشو مان.

ويأتي ذلك، لمناقشة استثماراتهم في مصر وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور غاده نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفدى الشركتين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساندة خطط الشركات التي ترغب بالاستثمار في مصر أو زيادة استثماراتها.

وأشار الخطيب إلى أهمية سوق الذهب وحجم النمو الذي يشهده في مصر وزيادة مساهمته في صادرات مصر للخارج والتي وصلت إلى 0.6 مليار دولار.

واستعرض وفد شركة ايفولف من خلال الشراكة مع شركة ستونيكس خططها للتوسع في السوق المصري

والتي تستهدف الاستثمار في المعادن النفيسة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب.

وأوضحوا أن حجم تجارة وتداول الذهب في مصر كبير ويمكن أن يصل إلى 5 مليار دولار وأنهم يهدفون للتوسع في السوق المصري لتتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتصدير الخارجي بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بما يمكنها من التصدير للأسواق الخارجية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن الخطيب شركة ايفولف شركة ستونيكس السوق المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل
مدارس

موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل
جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
أخبار المحافظات

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
أخبار و تقارير

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح