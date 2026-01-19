تطبيقًا لـ"المسؤولية الطبية".. ننشر نماذج الصحة للموافقة المستنيرة على

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة إيفولف القابضة (Evolve Holding) والتي تستثمر في المعادن النفيسة والذهب في مصر وذلك بحضور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة ايفولف القابضة، ووفد شركة Stonex شريك ايفولف برئاسة العضو المنتدب لشركة ستونيكس، أوشو مان.

ويأتي ذلك، لمناقشة استثماراتهم في مصر وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور غاده نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفدى الشركتين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساندة خطط الشركات التي ترغب بالاستثمار في مصر أو زيادة استثماراتها.

وأشار الخطيب إلى أهمية سوق الذهب وحجم النمو الذي يشهده في مصر وزيادة مساهمته في صادرات مصر للخارج والتي وصلت إلى 0.6 مليار دولار.

واستعرض وفد شركة ايفولف من خلال الشراكة مع شركة ستونيكس خططها للتوسع في السوق المصري

والتي تستهدف الاستثمار في المعادن النفيسة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب.

وأوضحوا أن حجم تجارة وتداول الذهب في مصر كبير ويمكن أن يصل إلى 5 مليار دولار وأنهم يهدفون للتوسع في السوق المصري لتتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتصدير الخارجي بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بما يمكنها من التصدير للأسواق الخارجية.