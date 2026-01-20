بسبب جرينلاند.. نائبان بريطانيان يدعوان لمقاطعة كأس العالم



وكالات

دعا 2 من أعضاء البرلمان البريطاني إلى مقاطعة كأس العالم لكرة القدم هذا العام احتجاجا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم غرينلاند.

وأشار الوزير السابق عن حزب المحافظين، سايمون هوار، وعضو البرلمان عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، لوك تايلور، إلى أنه ينبغي على إنجلترا واسكتلندا، وأي دولة أخرى من المملكة المتحدة تتأهل عبر الملحقات، الانسحاب من البطولة احتجاجا على ترامب.

وقال هوار: إن الحكومة بحاجة إلى مواجهة النار بالنار وإحراج ترامب، مقترحا إمكانية إلغاء الملك لزيارته الرسمية المخطط لها إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال هوار: "لقد تم الإشادة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء والناتو والدنماركيين وغيرهم على استجابتهم عبر القنوات والوسائل المعتادة".

وأضاف: "كان ذلك ليكون كافيا لو كان لدينا ساكن للبيت الأبيض يفهم كل ذلك ويحترمه، لكنه الآن يضحك بشكل صارخ في وجوهنا نتيجة لذلك".

وتابع: "بينما يستمر كل ذلك، نحتاج لمحاولة فهم ما الذي يجعل هذا الرجل يتصرف بهذه الطريقة إنه حساس، لديه غرور، ولا يحب أن يُحرج".

ومن المقرر أن يبدأ كأس العالم في 11 يونيو، حيث ستلعب اسكتلندا أول مباراة لها في البطولة منذ نحو 30 عاما بعد 3 أيام، بينما ستلعب إنجلترا بقيادة توماس توخيل ضد كرواتيا في 17 يونيو.

من جانبه قال تايلور عضو البرلمان عن حزب الليبراليين الديمقراطيين: "تعتمد الدبلوماسية على الفاعلين العقلانيين، ومع ذلك شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين دونالد ترامب يعلن أنه غير ملزم بالقانون الدولي، وإنما فقط بأخلاقه الخاصة".

وقال: "لقد استخدم قوات شبه عسكرية ضد شعبه، ويتحدث عن إلغاء الانتخابات يا له من تصرف مناسب".

وأضاف: "كما شهدنا عملية اختطاف أحادية الجانب لرئيس دولة مستقلة نحن لا نتعامل مع رجل عقلاني".

وستقام مباريات اسكتلندا في ماساتشوستس وفلوريدا، بينما ستلعب مباريات المجموعة الخاصة بإنجلترا في تكساس وماساتشوستس ونيوجيرسي، وفقا لسكاي نيوز.