إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم أبرز لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

استعرضت الفنانة إيمان العاصي إطلالتها من حضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم يوم السبت الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور كوكبة من ألمع النجوم حول العالم.

نشرت إيمان صورا جديدة من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورا تذكارية على السجادة اللافندر.

بسمة بوسيل

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صور جديدة من كواليس رحلتها بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت بسمة بوسيل وهي تستمتع بوقتها مع أبنائها بأحد المنتجعات السياحية هناك والتقطت العديد من الصور التذكارية.

بشرى

خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا ضمن حضورها حفل جوي أووردز 2026.

ونشرت ريم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا جديدة لها داخل "الجيم".

وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة رياضية أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي عز الدين

احتفلت الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلادها، ونشرت صورا جمعتها بزوجها أحمد تيمور، في أجواء رومانسية.

وظهرت مي عز الدين بفستان أحمر أنيق، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعها بالفنان محمد إمام من حفل joy Awards. ونشرت ميرنا الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حمزو الدباح وهدية من حفل الـ joy Awards ، الكينج.. رمضان 2026".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا نالت إعجاب متابعيها.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت أيتن، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع رمز "قلب".

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة سحرت بها الأنظار.