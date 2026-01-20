21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا

8 صور رومانسية لحسام عبد المجيد وزوجته بعد عودته من المغرب

القاهرة – مصراوي

نشر نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي، صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في إحدى الدول الأوروبية.

وشارك دونجا متابعيه صورا ظهر خلالها وهو يستمتع بالأجواء الشتوية في فرنسا، بالقرب من برج إيفل.

ويذكر أن نبيل عماد دونجا احتفل بزفافه خلال الأيام الماضية، في حفل شهد حضور عدد كبير من الرياضيين والفنانين والمطربين.

كما يذكر أن زوجته تدعى روان، وتحرص على عدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بضبط حسابها على "إنستجرام" على الوضع الخاص.