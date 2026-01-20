مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا

كتب : مصراوي

02:35 ص 20/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    دونجا في فرنسا (3)
  • عرض 21 صورة
    دونجا في فرنسا (2)
  • عرض 21 صورة
    دونجا في فرنسا (5)
  • عرض 21 صورة
    دونجا في فرنسا (4)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (5)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (20)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (22)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (21)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (17)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (11)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (15)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (18)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (12)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (13)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (14)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (10)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (9)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (23) (1)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (23) (1)
  • عرض 21 صورة
    دونجا وزوجته (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشر نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي، صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في إحدى الدول الأوروبية.

وشارك دونجا متابعيه صورا ظهر خلالها وهو يستمتع بالأجواء الشتوية في فرنسا، بالقرب من برج إيفل.

ويذكر أن نبيل عماد دونجا احتفل بزفافه خلال الأيام الماضية، في حفل شهد حضور عدد كبير من الرياضيين والفنانين والمطربين.

كما يذكر أن زوجته تدعى روان، وتحرص على عدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بضبط حسابها على "إنستجرام" على الوضع الخاص.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونجا دونجا في شهر العسل زوجة دونجا صور زوجة دونجا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
خبير تربوي: مشكلات امتحانات الإعدادية تكشف الحاجة لوحدة مركزية للامتحانات
مدارس

خبير تربوي: مشكلات امتحانات الإعدادية تكشف الحاجة لوحدة مركزية للامتحانات
نشرة التوك شو| الإفتاء تحذر من تريند الشاي المغلي وتحسن تدريجي للطقس في
أخبار مصر

نشرة التوك شو| الإفتاء تحذر من تريند الشاي المغلي وتحسن تدريجي للطقس في
أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة