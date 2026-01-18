التضامن تبحث مع شركتي بشرى الضيافة والدار البيضاء استعدادات حج 1447هـ

كتبت- دينا خالد:

استقبل أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وفد شركة بشرى الضيافة لخدمات الحج، وشركة الدار البيضاء لخدمات الإعاشة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1447هـ - 2026م؛ ضمن جهود الوزارة للتنسيق المسبق والتخطيط المتكامل لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

وقدم وفد "بشرى الضيافة" عرضًا تفصيلياً شاملًا تناول منهجية العمل والاستعدادات التشغيلية والتنظيمية المعتمدة لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية؛ خاصة في أماكن المشاعر المقدسة، بما يحقق تنظيمًا متكاملًا وتجربة حج تتسم بالراحة والطمأنينة، وتعكس أعلى معايير الجاهزية والانضباط.

من جانبه، أعرب الأستاذ أيمن عبد الموجود عن سعادته باستقبال وفد شركتي بشري الضيافة والدار البيضاء، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج في الاستعداد المبكر والمتابعة الدقيقة لكافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج.

وشدد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على أن خدمة حجاج الجمعيات الأهلية تمثل مسؤولية وطنية ودينية تحرص الوزارة على إدارتها وفق أسس التخطيط، والتنسيق المؤسسي، وتكامل الأدوار مع الشركاء، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة بشرى الضيافة يجسّد نموذجًا للشراكة الفاعلة، التي لا تقتصر على تنفيذ الخدمات، بل تمتد إلى توحيد الرؤية، وتبادل الخبرات، والشفافية في عرض الاستعدادات قبل دخول الموسم، بما يضمن جاهزية ميدانية عالية عند انطلاق رحلات الحج.

ويضم وفد شركة بشرى الضيافة سعادة الأستاذ علي بن حسين بندقجي، الرئيس التنفيذي لشركة بشرى الضيافة، والوفد المرافق له، وهم الأستاذ محمد ميمني نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ ياسر بخاري الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية، والأستاذ ياسر باويان رئيس المجلس التنفيذي لحجاج مصر، والدكتور محمد حبيبب رئيس مجلس إدارة شركة الدار البيضاء والوفد المرافق له، كما شهد اللقاء حضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية نائب المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، والأستاذ محمد رشوان المدير المالي والإداري للمؤسسة.