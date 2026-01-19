إعلان

بدرة: أمريكا تستعد لإصدار "دولار مشفر" مرتبط بـ "البيتكوين"

كتب : حسن مرسي

11:29 م 19/01/2026

الدكتور مصطفى بدرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقَّع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الجيل الثالث للدولار الذي تستعد الولايات المتحدة لإصداره سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد كبيرة ومربكة في الوقت نفسه بسبب طبيعة تلك العملات.

وقال بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، موضحًا أن العملات المشفرة الحالية تصدرها شركات خاصة دون إطار قانوني محدد وتكون هي الضامن الوحيد لها، مؤكدًا أنها لا تمتلك أي غطاء تقليدي من احتياطي نقدي أو ذهبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "الولايات المتحدة أعلنت عن خطط لتقنين العملات المشفرة وجعل الدولار هو الضامن لها"، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحولًا جذريًا في مفهوم العملة ذاتها.

وتابع أن أمريكا ابتكرت "قانون جينيوس" خصيصًا لتقنين العملات المشفرة، مبينًا أن الهدف منه تنظيم سوق تداولها الضخم والاستحواذ على الفوائد التريليونية الناتجة عن التداول غير المنظم حالياً.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن الدين الأمريكي وصل إلى 39 تريليون دولار، مما يدفع لابتكار حلول جذرية لإعادة هيكلة النظام النقدي والحفاظ على الهيمنة العالمية للدولار في عصر الرقمنة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى بدرة دولار مشفر البيتكوين أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا تفعل ألعاب الطاولة بالدماغ؟.. فوائد مدهشة لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا تفعل ألعاب الطاولة بالدماغ؟.. فوائد مدهشة لا تعرفها
بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
أخبار المحافظات

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
مدارس

التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة