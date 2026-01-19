بدرة: أمريكا تستعد لإصدار "دولار مشفر" مرتبط بـ "البيتكوين"

توقَّع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الجيل الثالث للدولار الذي تستعد الولايات المتحدة لإصداره سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد كبيرة ومربكة في الوقت نفسه بسبب طبيعة تلك العملات.

وقال بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، موضحًا أن العملات المشفرة الحالية تصدرها شركات خاصة دون إطار قانوني محدد وتكون هي الضامن الوحيد لها، مؤكدًا أنها لا تمتلك أي غطاء تقليدي من احتياطي نقدي أو ذهبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "الولايات المتحدة أعلنت عن خطط لتقنين العملات المشفرة وجعل الدولار هو الضامن لها"، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تحولًا جذريًا في مفهوم العملة ذاتها.

وتابع أن أمريكا ابتكرت "قانون جينيوس" خصيصًا لتقنين العملات المشفرة، مبينًا أن الهدف منه تنظيم سوق تداولها الضخم والاستحواذ على الفوائد التريليونية الناتجة عن التداول غير المنظم حالياً.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن الدين الأمريكي وصل إلى 39 تريليون دولار، مما يدفع لابتكار حلول جذرية لإعادة هيكلة النظام النقدي والحفاظ على الهيمنة العالمية للدولار في عصر الرقمنة.