برلمانية تعليقًا على أحداث أمم إفريقيا: "مصر والمغرب شعبين شقيقين"

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة عبير عطاللة ، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، إن العلاقة بين الشعب المصرى والمغربي، لايمكن أن يعكر صفو العلاقة بينهما مباراة في كرة القدم.

وقالت البرلمانية، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما حدث بعض مباريات أمم أفريقيا 2026 هو انفعال رياضي عابر، وتصرفات فردية لا تمثل الشعب المصري ولا الشعب المغربي".

وأضافت: "مصر والمغرب شعبين شقيقين، بينهم تاريخ ومحبة واحترام متبادل أكبر بكتير من أي موقف عابر أو كلام صدر في لحظة عصبية"، لافتة إلى أن الرياضة منافسة وحماس، ولكنها أيضا في الأساس أخلاق وقيم.

وأكدت، أنه يجب أن لا تسمح لتصرف فردي أو لقطة تتضخم على السوشيال ميديا تأثر على علاقة شعبين كبار وأن التنافس داخل الملعب طبيعي، إنما الخصومة خارجه مرفوضة تمامًا.

وشددت النائبة عبير عطالله، على رفضها التام لأي إساءة أو تعميم لأي خطأ فردي، وأن ذلك لن يؤثر على حب واحترام الشعبين لبعض.

واختتمت تصريحاتها: "نختلف في النتيجة، ونتفق دايمًا على الاحترام.. مصر والمغرب أشقاء وأخوة".